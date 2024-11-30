МИД России назвал условие решения территориальной проблемы с Японией

Захарова: решить территориальную проблему Японии можно лишь признанием границы

Решением территориальной проблемы Японии может быть только международно-правовое признание существующих границ с Россией. Так на слова японского премьер-министра Сигэру Исибы ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии "решением территориальной проблемы" может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной», — подчеркнула дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва не раз указывала на невозможность полноценного диалога с Токио без отказа японской стороны от враждебного курса в отношении России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно недружественные действия Японии и ее участие в антироссийских санкциях препятствуют заключению мирного договора. Он отметил, что проблема мирного договора — очень сложный вопрос двусторонних отношений, однако Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений.