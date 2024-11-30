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17:25, 30 ноября 2024Мир

Минобороны рассказало о совместном с Китаем патрулировании над Тихим океаном

МО РФ: российские Ту-95МС и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном
Семен Александров (редактор)

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Российские Ту-95МС и самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Китая провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и Тихим океаном. Об этом рассказали в Минобороны (МО) РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолеты совершили восьмичасовой полет, прикрытие на всем маршруте вели российские Су-30см и МиГ-31 и китайский Цзянь-16. При этом на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве отметили, что самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права.

Ранее корабли России и Китая в рамках совместных учений по противовоздушной обороне (ПВО) провели стрельбы в северо-западной части Тихого океана. В ходе совместного мероприятия отряд кораблей выявил субмарину противника, после чего по ней были применены реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Затем Россия и Китай отработали отражение воздушного нападения условного противника, по которому был применен корабельный зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

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