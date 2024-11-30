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14:34, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Муж Елены Блиновской ушел из снайперов и перевелся в тыл

Муж блогерши Елены Блиновской перевелся в тыл после прекращения розыска
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Супруг блогерши Елены Блиновской больше не служит на передовой. Он ушел из снайперов и теперь помогает тренировать новичков в тылу, пишет Mash в Telegram.

По данным издания, после прекращения розыска и приостановки расследования уголовного дела, Алексей Блиновский несколько раз был на боевом задании в роли снайпера. Затем муж «королевы марафонов» перевелся в тыл, где теперь занимается техдооснащением и помогает тренировать новичков.

Ранее Следственный комитет (СК) начал расследование о неуплате налогов в отношении Алексея Блиновского. В сентябре его задержали за неявку в СК. В тот момент он находился на донецком направлении фронта, где служил снайпером. Позже было решено приостановить расследование на время действия контракта с Минобороны.

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