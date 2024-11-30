Названо лучшее упражнение для подтянутого тела после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для подтянутого тела после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что таким упражнением станет планка. Она подчеркнула, что при правильной технике выполнения упражнения у человека будут работать поперечная мышца живота, прямая мышца живота, внутренние косые мышцы живота, а также внешние косые мышцы живота. Кроме того, упражнение энергозатратно, благодаря чему помогает сжечь лишние калории.

Для выполнения упражнения необходимо встать в упор лежа, после чего опуститься на локти. Отмечается, что тело должно образовать прямую линию. Кроме того, нельзя допускать прогибов в пояснице.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.