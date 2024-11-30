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17:37, 30 ноября 2024Экономика

Подсчитан ущерб дорожной отрасли в Курской области

Минтранс: в Курской области оценили ущерб дорожной отрасли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Курской области оценили предварительный ущерб дорожной отрасли регина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

По данным ведомства, дорожные предприятия и перевозчики подсчитали ущерб. Теперь же рассматриваются различные варианты его возмещения, в том числе предоставление кредитных каникул.

Кроме того, решается вопрос о возобновления работы предприятий дорожно-транспортного сектора регина. Отмечается, что на период простоя сотрудникам продолжают выплачивать заработок. «Не просто, но решения находятся, и мы понимаем, что все предприятия сохранятся, и люди будут обеспечены работой в будущем», — заявил глава Минтранса Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины территорий Курской области превысят 700 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил губернатор Алексей Смирнов.

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