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22:21, 30 ноября 2024Спорт

Российская фигуристка высказалась об участии в Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Горбачева об участии в Олимпиаде-2026: готова корячиться
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Горбачёва

Алина Горбачёва. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Олимпийских играх-2026. Ее слова приводит Sport24.

Горбачева выразила надежду на выступление на Олимпиаде. «Мне кажется, все спортсмены до конца будут не терять надежды. Но как будет, так будет», — заявила она.

Фигуристка призналась, что, как и Аделия Петросян, готова покорячиться. «Я хочу заниматься, пока будет позволять здоровье, потому что мне это нравится, это приносит мне удовольствие», — подчеркнула 17-летняя Горбачева.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии россиян в турнире на данный момент не принято. На Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России без флага и гимна.

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