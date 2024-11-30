Российская фигуристка высказалась об участии в Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Горбачева об участии в Олимпиаде-2026: готова корячиться

Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась об участии в Олимпийских играх-2026. Ее слова приводит Sport24.

Горбачева выразила надежду на выступление на Олимпиаде. «Мне кажется, все спортсмены до конца будут не терять надежды. Но как будет, так будет», — заявила она.

Фигуристка призналась, что, как и Аделия Петросян, готова покорячиться. «Я хочу заниматься, пока будет позволять здоровье, потому что мне это нравится, это приносит мне удовольствие», — подчеркнула 17-летняя Горбачева.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии россиян в турнире на данный момент не принято. На Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России без флага и гимна.