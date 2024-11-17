Российская фигуристка-чемпионка высказалась об участии в Олимпиаде

Фигуристка Петросян об участии в Играх: кажется, придется корячиться подольше

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась об участии в Олимпийских играх. Ее слова передает «Чемпионат».

Петросян поделилась, что надежда на Олимпиаду всегда имеется. «Но мне кажется, придется корячиться подольше. Значит, такая судьба. Может, это и к лучшему, кто знает, что дальше будет», — добавила 17-летняя спортсменка.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания. «Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек», — отметила она.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии россиян в турнире на данный момент не принято. На Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России без флага и гимна.