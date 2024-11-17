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11:13, 17 ноября 2024Спорт

Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

Тарасова назвала россиянку Петросян лидером мирового фигурного катания
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания. Ее слова приводит Metaratings.

Тарасова выделила россиянку Аделию Петросян. «Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», — заявила специалист.

Ранее 17-летняя Петросян пожаловалась на эмоциональные качели. Спортсменка назвала себя вспыльчивым человеком, который может как сильно расстроиться из-за неудачи, так и обрадоваться успеху.

В текущем сезоне Петросян победила на этапе Гран-при России в Казани. В сезоне-2023/2024 ученица Этери Тутберидзе выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны.

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