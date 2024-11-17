Тарасова назвала россиянку Петросян лидером мирового фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания. Ее слова приводит Metaratings.

Тарасова выделила россиянку Аделию Петросян. «Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», — заявила специалист.

Ранее 17-летняя Петросян пожаловалась на эмоциональные качели. Спортсменка назвала себя вспыльчивым человеком, который может как сильно расстроиться из-за неудачи, так и обрадоваться успеху.

В текущем сезоне Петросян победила на этапе Гран-при России в Казани. В сезоне-2023/2024 ученица Этери Тутберидзе выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны.