Стало известно о желании бывшего тренера «Спартака» вернуться в Россию

Мор заявил о желании бывшего тренера «Спартака» Тедеско вернуться в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал в эфире «Матч Премьер» о желании бывшего тренера красно-белых Доменико Тедеско вернуться в Россию.

По информации Мора, Тедеско вскоре покинет пост главного тренера сборной Бельгии. «Он уже прощупывает почву, уже просит людей, которые к нашему футболу причастны, подыскать ему любой вариант в России. Очень сильно хочет вернуться работать», — заявил он.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под руководством 39-летнего специалиста команда дошла до 1/8 финала Евро-2024, где уступила Франции.

В «Спартаке» Тедеско работал с октября 2019 года. Он покинул команду по окончании сезона-2020/2021, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и квалифицировалась в Лигу чемпионов.