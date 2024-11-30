Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 30 ноября 2024Россия

Названы последствия от удара по составу с ATACMS и Storm Shadow для России и Украины

Эксперт Дандыкин: чем меньше ATACMS придет ВСУ, тем меньше будет атак на РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чем меньше ракет ATACMS и Storm Shadow придет Вооруженным силам Украины (ВСУ), тем меньше будет атак на Россию, отметил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такие последствия от удара по прибывшему на Украину составу с западными ракетами специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Пушка без снаряда не стреляет. Ракетная установка без снарядов ничего не значит. Авианосец без самолетов тоже ничего не значит. Так и здесь. Чем меньше придет таких ракет туда, тем меньше будет стрелять по нам», — заявил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, было уничтожено приличное количество ракет и ATACMS, и Storm Shadow.

«Я думаю, это десятки ракет и тех, и других. Это дорогое удовольствие. Это десятки миллионов долларов. Но самое главное, каждая такая ракета несет смерть и разрушение. Поэтому вот такие удары наносятся. И стреляем мы достаточно точно», — заключил он.

Материалы по теме:
Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники
Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники
29 ноября 2024
Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ
Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ
29 ноября 2024

Ранее на Украине был поражен железнодорожный состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow. Об этом заявили РИА Новости в подполье. Источник агентства уточнил, что поезд с западным дальнобойным оружием был поражен неподалеку от порта Черноморска в Одесской области. Ракеты прибыли на Украину из Румынии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны отменило положение о кадровом резерве на гражданской службе. Оно утратило свою актуальность

      Умер бывший участник рок-группы My Chemical Romance

      В Финляндии захотели отменить запрет мин из-за России

      Создатели экшена «Война Миров: Сибирь» назвали дату релиза нового проекта

      Задержание подозреваемого в совращении ученика директора российского лицея сняли на видео

      По делу бывшего адвоката Пашаева допросили его жену

      Стала известна дата релиза онлайн-шутера «Калибр»

      Протестующие в Грузии применили коктейли Молотова

      Опоздавший на регистрацию пассажир самолета ударил сотрудника аэропорта и попал на видео

      Озвучены суточные потери ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше