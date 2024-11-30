Названы последствия от удара по составу с ATACMS и Storm Shadow для России и Украины

Эксперт Дандыкин: чем меньше ATACMS придет ВСУ, тем меньше будет атак на РФ

Чем меньше ракет ATACMS и Storm Shadow придет Вооруженным силам Украины (ВСУ), тем меньше будет атак на Россию, отметил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такие последствия от удара по прибывшему на Украину составу с западными ракетами специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Пушка без снаряда не стреляет. Ракетная установка без снарядов ничего не значит. Авианосец без самолетов тоже ничего не значит. Так и здесь. Чем меньше придет таких ракет туда, тем меньше будет стрелять по нам», — заявил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, было уничтожено приличное количество ракет и ATACMS, и Storm Shadow.

«Я думаю, это десятки ракет и тех, и других. Это дорогое удовольствие. Это десятки миллионов долларов. Но самое главное, каждая такая ракета несет смерть и разрушение. Поэтому вот такие удары наносятся. И стреляем мы достаточно точно», — заключил он.

Ранее на Украине был поражен железнодорожный состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow. Об этом заявили РИА Новости в подполье. Источник агентства уточнил, что поезд с западным дальнобойным оружием был поражен неподалеку от порта Черноморска в Одесской области. Ракеты прибыли на Украину из Румынии.