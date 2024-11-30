Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

На Украине поражен железнодорожный состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow. Об этом заявили РИА Новости в подполье.
Источник агентства уточнил, что поезд с западным дальнобойным оружием был поражен неподалеку от порта Черноморска.
Ракеты прибыли на Украину из Румынии – заявил собеседник издания.
Ранее Минобороны сообщило о десяти сбитых на неделю ракетах ATACMS. В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM американского производства.