Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

РИА Новости: на Украине поражен железнодорожный состав с ATACMS и Storm Shadow

На Украине поражен железнодорожный состав с ракетами ATACMS и Storm Shadow. Об этом заявили РИА Новости в подполье.

Источник агентства уточнил, что поезд с западным дальнобойным оружием был поражен неподалеку от порта Черноморска.

Ракеты прибыли на Украину из Румынии – заявил собеседник издания.

Ранее Минобороны сообщило о десяти сбитых на неделю ракетах ATACMS. В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM американского производства.