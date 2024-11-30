В Госдуме назвали предателями часть сменивших гражданство спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. Ее слова приводит Metaratings.
Журова заявила, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. «Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство. А если спортсмен занимал 10-15 места в России и решил сменить спортивное гражданство, то его не в чем обвинять», — объяснила она.
По ее мнению, ничего предосудительного в отъезде атлетов нет, если они не осуждают страну. «Есть пример фигурного катания и спортивной борьбы, где у нас очень много сильных спортсменов, которые из-за высокой конкуренции внутри страны просто не могут попасть на чемпионаты мира и Олимпийские игры», — отметила Журова.
Министр спорта Росии Михаил Дегтярев осудил сменивших гражданство отечественных атлетов. «К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — сказал политик.