В России продлили ограничение на экспорт бензина до 31 января

Правительство России продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина, которое должно было быть снято в конце 2024 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

При этом уточняется, что запрет не касается поставок, которые осуществляются непосредственными производителями нефтепродуктов.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что экспорт бензина могут возобновить при подтверждении затоваривания нефтеперерабатывающих заводов. После этого Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство предложение об отмене запрета на вывоз. Как отмечал глава ведомства Сергей Цивилев, инициатива связана со стабилизацией цен на топливо в России.

С 1 сентября запрет на экспорт бензина из России был продлен до конца 2024 года. Аналогичная мера действовала с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка.