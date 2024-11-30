Лидер партии «Патриоты» Филиппо назвал заявление Зеленского «грязной ловушкой»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно заявляет о возможных территориальных уступках, чтобы втянуть НАТО в конфликт. План украинского лидера он раскрыл на своей странице в социальной сети Х.

Филиппо считает, что Зеленский хитрит, когда говорит о возможных территориальных уступках при условии, что остальная часть Украины будет под защитой НАТО. «Он глобализирует конфликт и втягивает нас в третью мировую войну!» — уверен политик.

Он назвал заявление Зеленского грязной ловушкой и призвал не поддаваться на эту хитрость. «Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.