Загоревшуюся после атаки ВСУ российскую нефтебазу потушили спустя полтора дня

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь: пожар в Каменском районе потушили

Пожар на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области потушили. Это следует из поста временно исполняющего обязанности (врио) губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram.

О возгорании на промышленном объекте в Каменском районе глава региона сообщил около пяти утра 29 ноября. Таким образом, сотрудникам МЧС потребовалось примерно полтора дня для тушения огня. «Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС», — написал Слюсарь.

Возгорание началось после массированной ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Ростовской области. Как отчитался Слюсарь, система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили 30 дронов. О том, что БПЛА стали причиной пожара на нефтебазе, власти официально не сообщали.

В сети также появилось видео с горящим объектом. На записи видно огромные языки пламени на территории нефтебазы, а также распространяющийся по небу дым.