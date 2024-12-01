22-летний футболист итальянского клуба перенес остановку сердца во время матча

Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове перенес остановку сердца во время матча

Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове перенес остановку сердца во время матча чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает Footboom.

На 17-й минуте встречи 22-летний Бове внезапно потерял сознание, а матч прервали. Другие футболисты окружили упавшего, оградив от объективов камер. Отмечается, что у Бове произошел эпилептический припадок, вызвавший остановку сердца.

Бове госпитализировали, уже в больнице он пришел в сознание. Футболист дышит самостоятельно. Матч «Фиорентины» и «Интера» перенесли, новая дата будет объявлена позднее.

Бове — воспитанник римской «Ромы». Игрок выступает за «Фиорентину» на правах аренды.

В 2018 году капитан «Фиорентины» Давиде Астори скончался в возрасте 31 года. Футболист умер во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем чемпионата Италии против «Удинезе».