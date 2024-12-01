22-летний футболист итальянского клуба перенес остановку сердца во время матча

Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове перенес остановку сердца во время матча чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает Footboom.
На 17-й минуте встречи 22-летний Бове внезапно потерял сознание, а матч прервали. Другие футболисты окружили упавшего, оградив от объективов камер. Отмечается, что у Бове произошел эпилептический припадок, вызвавший остановку сердца.
Бове госпитализировали, уже в больнице он пришел в сознание. Футболист дышит самостоятельно. Матч «Фиорентины» и «Интера» перенесли, новая дата будет объявлена позднее.
Бове — воспитанник римской «Ромы». Игрок выступает за «Фиорентину» на правах аренды.
В 2018 году капитан «Фиорентины» Давиде Астори скончался в возрасте 31 года. Футболист умер во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем чемпионата Италии против «Удинезе».