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00:50, 1 декабря 2024Спорт

Бывший футболист дал совет желающим уехать в Европу спортсменам

Экс-футболист Масалитин посоветовал спортсменам ехать в Европу подготовленными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phill Brown / Unsplash

Российским спортсменам, желающим уехать в Европу, необходимо заранее подготовиться «со всех сторон». Об этом заявил бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Vprognoze.

Он посоветовал выучить язык перед переездом, а также уделить внимание скорости и технике. «Если вы хотите играть в основе, как Сафонов и Головин — это одно. А если вы хотите лицезреть Лигу чемпионов или Лигу Европы с трибуны — это другое», — отметил Масалитин.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев раскритиковал сменивших спортивное гражданство россиян. Он заявил, что подобный поступок «вызывает у него вопросы». «Потом получают призовые — и в Думу. Это что такое? У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — признался Дегтярев.

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