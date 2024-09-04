Министр спорта РФ раскритиковал сменивших гражданство россиян

Дегтярев: поступок сменивших гражданство россиян вызывает вопросы

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскритиковал сменивших гражданство россиян. Его слова передает «Матч ТВ».

«Те, кто меняет гражданство, их поступок у меня вызывает вопросы. Потом получают призовые — и в Думу. Это что такое? У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил о необходимости России вернуться на Олимпиады. «Мы являемся хранителями олимпийских ценностей. Возвращаться будем в Международный олимпийский комитет и на Олимпийские игры, а дополнительные форматы — развивать», — отметил министр.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и без демонстрации национальных символов.