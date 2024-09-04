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10:53, 4 сентября 2024Спорт

Министр спорта России заявил о необходимости вернуться на Олимпиады

Дегтярев: будем возвращаться на Олимпийские игры
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости России вернуться на Олимпиады. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы являемся хранителями олимпийских ценностей. Возвращаться будем в Международный олимпийский комитет и на Олимпийские игры, а дополнительные форматы — развивать», — заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев назвал Международное антидопинговое агентство союзником. «Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений», — отметил министр спорта.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и без демонстрации национальных символов.

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      Илья Костин
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