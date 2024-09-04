Министр спорта России заявил о необходимости вернуться на Олимпиады

Дегтярев: будем возвращаться на Олимпийские игры

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости России вернуться на Олимпиады. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы являемся хранителями олимпийских ценностей. Возвращаться будем в Международный олимпийский комитет и на Олимпийские игры, а дополнительные форматы — развивать», — заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев назвал Международное антидопинговое агентство союзником. «Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений», — отметил министр спорта.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и без демонстрации национальных символов.