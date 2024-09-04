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10:08, 4 сентября 2024Спорт

Министр спорта России назвал WADA союзником

Дегтярев: мы с WADA союзники, не ждите от меня потрясений

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) союзником. Его слова приводит ТАСС.

«Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений», — заявил Дегтярев. Он добавил, что Россия не будет изолироваться от международного спорта и вернется на Олимпийские игры.

В 2024 году WADA выпустило заявление, согласно которому российское антидопинговое агентство по-прежнему не соответствует требованиям восстановления. Россиянам также запрещено занимать посты в WADA.

Ранее главу Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку вызвали в Конгресс США. «WADA, которое отвечает за обеспечение соблюдения справедливых стандартов и антидопинговых правил, имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии», — заявила председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Кэти Макморрис Роджерс.

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      Илья Костин
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