Двое россиян вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

Россияне Мичков и Сорокин вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во встрече против «Баффало Сейбрс» голкипер отразил все 29 бросков по своим воротам и впервые в сезоне отстоял на ноль. Третьей звездой дня стал российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков. Он в игре против «Сент-Луис Блюз» сделал результативную передачу и забросил победную шайбу (3:2).

Первой звездой дня признан американский нападающий «Юты» Ник Шмальц. Он оформил дубль в игре с «Вегас Голден Найтс» (6:0)

Ранее стало известно, что российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На его счету 15 голов и 23 результативные передачи.