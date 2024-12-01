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НХЛ — регулярный чемпионат
09:27, 1 декабря 2024Спорт

Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy T. Ludwig / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайба россиянина позволила «Миннесоте» сравнять счет во втором периоде. Встреча перешла в овертайм, где Капризов ассистировал Джареду Сперджену, принесшему победу «Уайлд» (3:2).

Капризов в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ сделал 23 голевые передачи и забросил 15 шайб. С 38 очками за результативность форвард стал единоличным лидером гонки бомбардиров.

Ранее 1 декабря на матче между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейн»с болельщики вывесили российский флаг. Игра завершилась победой «пантер» со счетом 6:0.

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