Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайба россиянина позволила «Миннесоте» сравнять счет во втором периоде. Встреча перешла в овертайм, где Капризов ассистировал Джареду Сперджену, принесшему победу «Уайлд» (3:2).

Капризов в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ сделал 23 голевые передачи и забросил 15 шайб. С 38 очками за результативность форвард стал единоличным лидером гонки бомбардиров.

Ранее 1 декабря на матче между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейн»с болельщики вывесили российский флаг. Игра завершилась победой «пантер» со счетом 6:0.