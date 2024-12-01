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НХЛ — регулярный чемпионат
09:16, 1 декабря 2024Спорт

На матче НХЛ вывесили российский флаг

На матче НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной» вывесили российский флаг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Болельщики вывесили российский флаг на трибунах во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает РИА Новости.

Триколор попал в кадры телетрансляции в концовке встречи. Его держал в руках один из болельщиков «Флориды» на нижнем ярусе трибун.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», игравшей дома. В составе победителей выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.

В марте 2022 года флаг России вывесил один из болельщиков на матче НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс». В той игре также принимали участие четыре россиянина.

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