На матче НХЛ вывесили российский флаг

На матче НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной» вывесили российский флаг

Болельщики вывесили российский флаг на трибунах во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает РИА Новости.

Триколор попал в кадры телетрансляции в концовке встречи. Его держал в руках один из болельщиков «Флориды» на нижнем ярусе трибун.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Флориды», игравшей дома. В составе победителей выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Каролину» играют их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.

В марте 2022 года флаг России вывесил один из болельщиков на матче НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс». В той игре также принимали участие четыре россиянина.