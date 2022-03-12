Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Сампдория
Сегодня
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|29-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Болельщик вывесил флаг России на матче НХЛ

Болельщик вывесил флаг России на матче НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс»

Фото: @RobTheHockeyGay

Один из болельщиков, присутствовавших на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс», вывесил на трибунах российский флаг. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Twitter журналиста издания Daily Hive Vancouver Роба Уилльямса.

Мотивы поведения мужчины неизвестны, какую команду поддерживает фанат — тоже. В матче принимали участие четыре российских хоккеиста — защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин в составе «Вашингтона», а также форвард Василий Подколзин в составе «Кэнакс». В запасе столичной команды остался российский вратарь Илья Самсонов.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3 в овертайме. Кузнецов отметился хет-триком, а Овечкин отдал две результативные передачи.

9 марта «Кэпиталс» поддержал российских игроков команды. В клубе обратили внимание на то, что они оказались в тяжелой ситуации, и посчитали необходимым оказать помощь им и их родным.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Рогозин потребовал у партнеров по МКС снять санкции
Колумбийский футболист «Зенита» назвал единственный минус жизни в России
Инвестор дал россиянам совет по покупке дешевого жилья
Родители бросили работу ради путешествий с детьми и рассказали о последствиях
Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России
Названы самые востребованные направления для путешествий на майские праздники
Минобороны сообщило о выведении из строя военного аэродрома на Украине
Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов на Украине
В Москве продлили желтый уровень опасности
Сайт «Бумаги» заблокировали в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.