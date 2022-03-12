Болельщик вывесил флаг России на матче НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс»

Один из болельщиков, присутствовавших на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс», вывесил на трибунах российский флаг. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Twitter журналиста издания Daily Hive Vancouver Роба Уилльямса.

Мотивы поведения мужчины неизвестны, какую команду поддерживает фанат — тоже. В матче принимали участие четыре российских хоккеиста — защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин в составе «Вашингтона», а также форвард Василий Подколзин в составе «Кэнакс». В запасе столичной команды остался российский вратарь Илья Самсонов.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3 в овертайме. Кузнецов отметился хет-триком, а Овечкин отдал две результативные передачи.

9 марта «Кэпиталс» поддержал российских игроков команды. В клубе обратили внимание на то, что они оказались в тяжелой ситуации, и посчитали необходимым оказать помощь им и их родным.