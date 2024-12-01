Стало известно об изучении Китаем способов борьбы Москвы с санкциями

WSJ: Китай изучает эффект западных санкций против России на случай похожих мер

Через несколько месяцев после начала боевых действий на Украине власти Китая создали межведомственную группу для изучения влияния санкций на Россию и способов ее борьбы с ними. О работе такой структуры стало известно Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказали источники издания, эта группа регулярно пишет отчеты для высшего руководства страны. Целью ее деятельности является разработка механизмов ослабления санкционного давления на случай похожих мер со стороны западных стран. В том числе речь идет о возможном конфликте вокруг Тайваня, который способен резко обострить противостояние крупнейших экономик мира.

В материале говорится, что члены группы регулярно посещают Москву и встречаются с чиновниками, ответственными за противодействие санкций. Впрочем, собеседники газеты отрицают, что Пекин готовит вторжение на Тайвань. Речь идет только о готовности к экстремальному сценарию, чтобы экономика страны не была застигнута врасплох.

США резко усилили давление на Китай в рамках первого президентского срока Дональда Трампа с 2017-го по 2021 годы. Речь идет как о развязанной республиканцем торговой войне, так и о санкциях против конкретных компаний. При Джо Байдене отношения между странами не улучшились, напротив, позиция Пекина по конфликту на Украине только увеличила противоречия, а возвращение Трампа в 2025-м грозит ужесточением позиции Белого дома и новыми торговыми войнами.

Китай отрицает поддержку России и не признает вхождение в ее состав новых регионов, однако наряду с Индией активно закупает энергоресурсы и не придерживается потолка цен на нефть. Тем не менее крупные китайские банки исполняют санкции против российской финансовой системы под угрозой введения ограничительных мер. В частности, на днях стал известно, что банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Union Pay, которые выпустил Газпромбанк.

