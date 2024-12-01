Фитнес-тренер дал советы для обучения подтягиваниям

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов дал советы новичкам, которые помогут научиться подтягиваниям. Его слова приводит «Вокруг света».

Специалист отметил, что важно правильно расположить перекладину, чтобы выполнять упражнение верно. Инвентарь должен быть закреплен на высоте вашего роста, умноженного на 1,28, при этом до потолка должно оставаться не менее 32-35 сантиметров, чтобы избежать удара головой.

Также Прыгунов посоветовал пять подводящих упражнений. В их число он включил вис на перекладине, прыжковые и горизонтальные подтягивания, статику в верхней точке, а также подтягивания с резиной. «Подтягивание — одно из самых сложных и эффективных упражнений с собственным весом. Оно укрепляет мышцы верхней части тела, способствует улучшению осанки и помогает в борьбе с лишним весом», — заявил тренер.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для подтянутого тела после 40 лет. Она сделала выбор в пользу планки.