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09:22, 1 декабря 2024Путешествия

Куба отменила извещение о дефиците авиатоплива

Росавиация: авиационные власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Авиационные власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Извещение отменено для всех авиакомпаний с 1 по 8 декабря. Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме.

Накануне Росавиация уведомила о корректировке полетов между Россией и Кубой. Также было принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро и обратно с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса. Кореняко заметил, что из-за этого продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов.

Позднее стало известно, что страны начали переговоры для снижения влияния дефицита керосина на рейсы — в них приняли участие Минтранс России, Росавиация и отечественные перевозчики.

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