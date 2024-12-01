Куба отменила извещение о дефиците авиатоплива

Росавиация: авиационные власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива

Авиационные власти Кубы отменили извещение о дефиците авиатоплива, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Извещение отменено для всех авиакомпаний с 1 по 8 декабря. Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме.

Накануне Росавиация уведомила о корректировке полетов между Россией и Кубой. Также было принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро и обратно с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса. Кореняко заметил, что из-за этого продолжительность полетов из Москвы на Кубу увеличится на пять часов.

Позднее стало известно, что страны начали переговоры для снижения влияния дефицита керосина на рейсы — в них приняли участие Минтранс России, Росавиация и отечественные перевозчики.