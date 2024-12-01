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10:23, 1 декабря 2024Наука и техника

Маск объяснил претензии к американским истребителям F-35

Илон Маск высказал претензии к разработчикам истребителя F-35
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Boris Grdanoski / AP

Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий. С критикой выступил миллиардер Илон Маск, он также выдвинул претензии к разработчикам, пишет РИА Новости.

По словам предпринимателя, проект F-35 был ошибочным на уровне технического задания — от него требовалось слишком много, что и сделало истребитель дорогим и сложным. Он также заметил, что некоторые американские системы вооружения «хороши, хотя и слишком дороги».

Маск также призвал остановить программу F-35 как «худшее в истории военное решение по соотношению цены и качества». В качестве альтернативы таким сложным системам он назвал беспилотники.

Ранее сообщалось, что власти США одобрили производство истребителей F-35, не учитывая данные об их многочисленных недостатках. В рассекреченной версии отчета об эксплуатационных испытаниях истребителей содержалось множество ссылок на несоответствие истребителей требованиям надежности, точности, скрытности и пригодности для ремонта.

До этого издание Defense One писало, что боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной.

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