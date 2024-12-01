Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
1:3
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Зенит
2:3
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ливерпуль
2:0
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|13-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Краснодар
0:3
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
23:04, 1 декабря 2024Спорт

Российский футболист стал чемпионом Норвегии

Российский вратарь Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии с «Буде-Глимтом»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francisco Seco / AP

Российский вратарь Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу вместе с «Буде-Глимтом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре чемпионата «Буде-Глимт» обыграл «Лиллестрем» со счетом 5:2. Хайкин провел в воротах команды весь матч.

«Буде-Глимт» набрал 62 очка и на три балла опередил финишировавший вторым «Бранн». В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Хайкин провел 30 матчей, в которых пропустил 31 мяч.

29-летний голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Норвегии. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 1,7 миллиона евро.

В ноябре Хайкин заявил о желании получить норвежское гражданство. У футболиста три паспорта: Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-ведущего НТВ со съемочной группой задержали в Узбекистане. Почему ими заинтересовались следователи?

      МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста

      Спецназ и протестующие у парламента Грузии сразились водометом и фейерверками

      Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков

      Три страны Балтии договорились ввести санкции против правительства Грузии

      Российский футболист стал чемпионом Норвегии

      Российские военные захватили новый плацдарм у Купянска

      Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

      Ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в российском регионе

      В Германии раскрыли намерения Трампа подтолкнуть Украину к территориальным уступкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше