Российский футболист стал чемпионом Норвегии

Российский вратарь Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии с «Буде-Глимтом»

Российский вратарь Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу вместе с «Буде-Глимтом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре чемпионата «Буде-Глимт» обыграл «Лиллестрем» со счетом 5:2. Хайкин провел в воротах команды весь матч.

«Буде-Глимт» набрал 62 очка и на три балла опередил финишировавший вторым «Бранн». В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Хайкин провел 30 матчей, в которых пропустил 31 мяч.

29-летний голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Норвегии. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 1,7 миллиона евро.

В ноябре Хайкин заявил о желании получить норвежское гражданство. У футболиста три паспорта: Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.