С 1 декабря в России начали действовать новые законы и нормы

С 1 декабря в России начали действовать ряд законов и ном, которые коснутся множества людей, живущих в России. Подробнее об этих нововведениях — в материале «Ленты.ру».

В частности, с 1 декабря у тех россиян, кому в ноябре исполнилось 80 лет, доплата к страховой пенсии вырастет ровно в два раза — до 16 269 рублей 76 копеек.

Также 1 декабря вступает в силу закон о списании долгов по кредитам некоторым участникам специальной военной операции на Украине. Максимальный размер суммы обязательств не должен превышать 10 миллионов рублей.

Еще одним нововведением стал эксперимент по обязательному сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства. На первом этапе он будет проводиться на московском транспортном узле, а также на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области.

С началом зимы в России вступил в силу сезонный запрет на еду на летней резине. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за это составляет 500 рублей. При этом, в МВД пообещали не наказывать забывших «переобуться» автомобилистов.

Помимо этого, Роскомнадзор запретил распространение в России научной, научно-технической информации и статистики о VPN-сервисах для обхода блокировок.

Еще с 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки выросли на 13,8 процента, на пассажирские — на 11,6 процента.

И, наконец, подошел к концу период уплаты налогов на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог, а также сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении соответствующего уведомления.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.