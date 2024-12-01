«Спартак» разгромил «Краснодар» в РПЛ

Московский «Спартак» со счетом 3:0 разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Два мяча спартаковцев забил нападающий Манфред Угальде, еще один — полузащитник Эсекьель Барко.

Благодаря этому результату красно-белые набрали 34 очка, они занимают четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе идущего вторым «Краснодара» осталось 38 очков, команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на один балл.

Ранее 1 декабря в других матчах 17-го тура РПЛ «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» (2:3), а «Локомотив» уступил «Химкам» (1:3).