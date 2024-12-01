«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 2:3 проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3. В «Зените» отличились Максим Глушенков и Нуралы Алип. В составе «Крыльев Советов» забивали Иван Олейников и Иван Сергеев, оформивший дубль.

После 17 туров «Зенит» с 39 очками продолжает возглавлять таблицу РПЛ. У идущего вторым «Краснодара» игра в запасе и на одно очко меньше. «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на 10-ю строчку.

1 декабря в другом матче тура РПЛ московский «Локомотив» на своем поле уступил «Химкам». Гости одержали победу со счетом 3:1. В их составе голами отметились Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев и Лукас Вера. У железнодорожников отличился Владислав Сарвели.