Тарасова оценила способность Загитовой оплатить почти двести штрафов за нарушение ПДД

Татьяна Тарасова: если Загитова нарушала ПДД, то должна заплатить все штрафы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила способность олимпийской чемпионки Алины Загитовой оплатить почти двести штрафов за нарушение ПДД. Ее слова приводит Sport24.

«Если Загитова нарушала ПДД, то должна заплатить все штрафы, как любой другой гражданин. Алина способна заплатить такую сумму», — считает Тарасова.

30 ноября портал «Постньюс» опубликовал информацию о том, что 22-летняя Загитова за год 197 раз нарушила ПДД за рулем автомобилей Porsche Macan и BMW X6 30d. Отмечалось, что спортсменка оплатила все штрафы.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.