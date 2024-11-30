Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз

Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за 2024 год почти 200 раз нарушила правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Постньюс».

По информации источника, на Porsche Macan 2020 года выпуска спортсменки числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз нарушила ПДД. Отмечается, что фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

Ранее стало известно, что бывший капитан сборной России Георгий Джикия получил более 2000 штрафов за нарушение ПДД. С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года 30-летний футболист был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 000 032 тысячи рублей.