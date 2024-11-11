Бывший капитан сборной России получил более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД

Футболист Георгий Джикия получил 2148 штрафов более чем на 2 миллиона рублей

Бывший капитан сборной России Георгий Джикия получил более 2000 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Постньюс.

С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года 30-летний футболист, в данный момент выступающий за «Химки», был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 000 032 тысячи рублей. Издание подсчитало, что за последние 3,5 года спортсмен нарушал правила в среднем 1,6 раза в день. Джикия водит автомобиль Mini Cooper JCW.

Отмечается, что 44 штрафа на сумму 35 тысяч рублей остаются неоплаченными. Чаще всего за это время Джикия превышал скорость — 1915 раз.138 штрафов он получил за непристегнутый ремень безопасности, еще 45 — за несоблюдение требований знаков или разметки.

Джикия подписал контракт с «Химками» в сентябре этого года. Журналист Иван Карпов писал, что зарплата футболиста в клубе составляет 4,5 миллиона рублей в месяц.

До этого Джикия выступал за московский «Спартак», пермский «Амкар» и «Спартак-Нальчик». Вместе с красно-белыми защитник становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, футболист провел 44 матча за сборную России.