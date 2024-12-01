Тренер ПСЖ высказался о конкуренции Сафонова с Доннаруммой

Тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что Сафонов и Доннарумма — вратари одного уровня

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о конкуренции вратарей в парижской команде. Его слова приводит AS.

Специалист отметил, что у него очень хорошие голкиперы в команде. «Я хочу, чтобы и Матвей Сафонов, и Джанлуиджи Доннарумма были готовы. На данный момент я не считаю, что кто-то один из наших вратарей лучше остальных», — заявил Энрике.

Ранее сообщалось, что Доннарумма остался разочарован своим положением в команде. Уточнялось, что футболист не ощущает доверия со стороны Энрике.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими. На счету Доннаруммы три сухих игры в 12 проведенных встречах.