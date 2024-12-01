В России ввели новое требование для водителей

Путин подписал закон, обязывающий водителей проходить весогабаритный контроль

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь от водителей требуется пройти весовой и габаритный контроль автомобиля, если этого потребует должностное лицо, проводящее рейд. Речь о проверках в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте.

Уточняется, что такая обязанность обусловлена необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию Ространснадзора.

Ранее российским автомобилистам напомнили, что в течение декабря, января и февраля снова будет запрещено ездить на автомобилях с летней резиной. В то же время осенью 2023 года в Госавтоинспекции заявляли, что не будут пользоваться возможностью штрафовать водителей за летнюю резину в холодный сезон. Тем не менее юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько заметил, что подобные заявления не могут отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Также стало известно, что штрафы за нарушение правил дорожного движения в России могут вырасти более чем в полтора раза. Как писал «Коммерсантъ», правительство хочет увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов главы 12-й КоАП.