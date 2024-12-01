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19:50, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

В Узбекистане съемочную команду Пивоварова отпустили из ГУВД

Съемочную команду Пивоварова и журналистку Махсетову отпустили из ГУВД Нукуса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Съемочную команду российского журналиста, бывшего главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом) отпустили из ГУВД города Нукус (Узбекистан). Об этом сообщило издание Hook.

Вместе со съемочной группой отпустили местную журналистку Фериде Махсетову. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане — суверенной республики в составе Узбекистана со столицей в Нукусе.

Ранее сообщалось, что журналистов проекта Пивоварова «Редакция» задержали после заявления местного жителя. От них требовали разблокировать телефоны для осмотра.

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