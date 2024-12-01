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14:51, 1 декабря 2024Спорт

Вяльбе назвала причину столкновения Большунова с дроном

Вяльбе: Большунов столкнулся с дроном, потому что оператор хотел снять его ближе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о столкновении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с дроном во время гонки классическим стилем на 10 километров с раздельным стартом на Кубке России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», — назвала причину произошедшего Вяльбе.

Функционер также призвала не раздувать из мухи слона. «Если присмотреться, то ничего страшного не было», — заявила Вяльбе.

Об инциденте стало известно 1 декабря. Квадрокоптер врезался в ногу Большунова, но тот удержал равновесие.

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