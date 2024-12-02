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19:10, 2 декабря 2024Спорт

Бетербиев оценил свою готовность к реваншу с Биволом

Боксер Бетербиев признался, что пока не готов к реваншу с Биволом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Кадр: Seconds Out / YouTube

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу Seconds Out оценил свою готовность к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом.

Бетербиев признался, что пока не готов к реваншу с Биволом, но в скором времени будет. «Каждый раз после боя ты пересматриваешь его и видишь какие-то вещи, которые хотел бы сделать лучше. И в следующий раз я сделаю их лучше», — отметил он.

Ранее журналист Дэн Рафаэл сообщил, что Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля 2025 года. По его словам, поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бетербиев оказался сильнее Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением. Бивол подал апелляцию на результат поединка.

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