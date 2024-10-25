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12:14, 25 октября 2024Спорт

Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым

Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым и потребовал реванш

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол подал апелляцию на результат боя с соотечественником Артуром Бетербиевым и потребовал провести бой-реванш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«В требованиях апелляции указано незамедлительное проведение реванша, а также проверка работы судьи, который посчитал бой как 116:112. Письмо с апелляцией направлено во Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA), Всемирный боксерский совет (WBC), Международную боксерскую федерацию (IBF), Всемирную боксерскую организацию (WBO)», — заявил источник.

Отмечается, что к обращению приложены публикации СМИ с реакцией общественности на результат поединка.

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12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Бивол потерпел первое поражение после 23 побед и потерял пояса по версии WBA и IBO. Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям WBC, IBF и WBO.

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      Дарья Коршунова
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