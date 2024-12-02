США предрекли череду помилований Байденом

Политолог Дудаков спрогнозировал череду помилований Байденом

Помилование президентом Джо Байденом своего сына Хантера не последнее, считает политолог-американист Малек Дудаков. Череду амнистий в США он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Байден помиловал Хантера, который обвинялся по двум уголовным делам о хранении оружия и неуплате налогов, назвав процесс политическим. Избранный президентом Дональд Трамп уже обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием.

Политолог назвал помилование Хантера беспрецедентной историей, так как никогда еще в истории США действующий президент не миловал собственного сына. Он также отметил, что амнистия выписана максимально широкая — не за какие-то конкретные преступления, а за все противоправные деяния, которые могли быть совершены с 2014 по 2024 годы.

Американские юристы сейчас по горячим следам признают, что таких широких помилований в Америке не было, наверное, со времен, когда помиловали [37-й президента США Ричарда] Никсона в 1974 году, которому [38-й президент США] Джеральд Форд тогда выписал помилование за все Малек Дудаков политолог

По мнению Дудакова, семья Байдена опасается, что Трамп может завести новые уголовные дела, именно поэтому выписано такое широкое помилование. Он добавил, что решение было принято сразу после того, как Трамп выдвинул на пост будущего главы ФБР кандидатуру Кэша Пателя, готового расследовать коррупцию демократов.

«Я думаю, что в этот момент как раз демократам стало понятно, что их ничего хорошего не ждет, и они начали пытаться как-то спасти свое положение, а так как у Байдена еще сохраняется право на помилование в последние полтора месяца на посту президента, он этим правом, судя по всему, начнет активно пользоваться. Я думаю, Хантер — далеко не последний, кого он помилует, потому что, как мы знаем, не один только Хантер оскандалился среди членов этого семейства. Есть еще Джеймс Байден, брат Джо Байдена, который тоже замешан в коррупционных скандалах. Если Байден, вообще, всех помилует, включая самого себя, то, безусловно, ему будет попроще, а Трампу придется сосредоточиться на поиске коррупции в действиях других представителей истеблишмента Демпартии», — спрогнозировал американист.

Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.

