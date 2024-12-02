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12:32, 2 декабря 2024Спорт

Глава Самарской области попросит прокуратуру проверить сделки в КС при предшественнике

Федорищев попросит прокуратуру проверить сделки в КС при предшественнике Азарове
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в футбольном клубе «Крылья Советов» (КС) при его предшественнике Дмитрии Азарове. Об этом стало известно «РБК Спорт», который ссылается на два источника.

Федорищев также хочет проверить деятельность агентской группы Павла Андреева. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ: «Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Мошенничество», а также «Присвоение и растрата».

29 ноября Федорищев анонсировал подачу заявления в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. Подробности он обещал раскрыть 2 декабря.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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