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14:23, 29 ноября 2024Спорт

Глава Самарской области подаст заявление в полицию по поводу работы футбольных агентов

Федорищев подаст заявление в полицию по поводу работы футбольных агентов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / ТАСС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подаст заявление в полицию по факту работы агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что это произойдет 2 декабря. «В понедельник об этом подробнее расскажу и передам заявление», — добавил Федорищев.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупционных схемах в профессиональном футболе. Политику направлено письмо.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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