Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андерлехт
Сегодня
20:45 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
АЗ Алкмар
Сегодня
20:45 (Мск)
Галатасарай
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Бешикташ
Сегодня
20:45 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Хайденхайм
Сегодня
20:45 (Мск)
Челси
Лига конференций|Общий этап. 4-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
Ницца
Сегодня
23:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Общий этап. 5-й тур
16:22, 28 ноября 2024Спорт

Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

Клубы РПЛ обратились к губернатору Федорищеву после слов о коррупции в футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупционных схемах в профессиональном футболе. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Руководство команд направило письмо политику. Они заявили о необходимости проведения расследования по изложенным фактам об огромных взятках и выразили готовность обратиться в юрисдикционные органы Российского футбольного союза (РФС).

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

РФС счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Глава Самарской области позже отметил, что он не располагает конкретными фактами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Уехавший в США российский блогер устроился работать мусорщиком и уволился через два часа

      Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше