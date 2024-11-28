Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

Клубы РПЛ обратились к губернатору Федорищеву после слов о коррупции в футболе

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупционных схемах в профессиональном футболе. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Руководство команд направило письмо политику. Они заявили о необходимости проведения расследования по изложенным фактам об огромных взятках и выразили готовность обратиться в юрисдикционные органы Российского футбольного союза (РФС).

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

РФС счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Глава Самарской области позже отметил, что он не располагает конкретными фактами.