Головин забил за «Монако» в матче чемпионата Франции

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче чемпионата Франции против «Марселя», но это не спасло команду от поражения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Марселе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Головина, забитый на 41-й минуте «Марсель» ответил точными ударами Луиса Энрике (53-я минута) и Мэйсона Гринвуда, реализовавшего пенальти на 89-й минуте.

Благодаря этой победе «Марсель» набрал 26 очков и потеснил «Монако» со второго места в турнирной таблице. У монегасков столько же очков, но они уступают сопернику по дополнительным показателям.

28 ноября украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Трубин прошел мимо россиянина во время традиционного рукопожатия игроков команд. Головин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед.