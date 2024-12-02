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14:30, 2 декабря 2024Спорт

Игрок клуба РПЛ назвал работавшего на матче его команды судью чудаком

Вратарь «Нижнего Новгорода» Медведев назвал судью Яна Бобровского чудаком
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Вратарь «Нижнего Новгорода» Никита Медведев раскритиковал работу арбитра Яна Бобровского в матче его команды против «Ростова». Его слова приводит «РБ Спорт».

Голкипер назвал рефери чудаком. «Он не дал вообще борьбу навязать, никакую. Туда он не свистит, сюда — свистит. Такого я не видел, правда», — заявил Медведев.

После матча с «Ростовом» главный тренер «Нижнего Новгорода» Виктор Гончаренко угрожал Бобровскому. «Тебе недолго осталось, не волнуйся», — заявил специалист судье.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев. Медведев провел на поле весь матч.

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