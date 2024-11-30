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21:56, 30 ноября 2024Спорт

Тренер клуба РПЛ получил красную карточку за угрозы судье после матча

Тренер «Пари НН» Гончаренко получил красную карточку за угрозы судье после матча
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко получил красную карточку после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщает Sport24.

Находясь в подтрибунном помещении, тренер угрожал главному арбитру встречи Яну Бобровскому фразой: «Тебе недолго осталось, не волнуйся». В ответ он получил красную карточку.

На пресс-конференции Гончаренко заявил, что много было сказано и сделано на эмоциях. «Чем‑то я был недоволен. Мне показалось, что мог помощник судьи более уважительно разговаривать с моим игроком. Где‑то я перебираю. Но с моей стороны никакого мата не было или чего-то грубого такого», — отметил он.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев. «Пари НН» с 16 очками располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата.

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