«Ростов» одержал разгромную победу в РПЛ

«Ростов» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0 в матче РПЛ

«Ростов» одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Родриго Саравия и Николай Комличенко (с пенальти), а также Максим Осипенко, оформивший дубль.

Команда под руководством Валерия Карпина одержала третью подряд победу в РПЛ. «Ростов» набрал 23 очка и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с 16 очками располагается на десятом месте.

В следующем туре «Ростов» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Нижегородцы на выезде встретятся с московским «Спартаком». Обе игры пройдут 7 декабря.