Местонахождение Гуфа раскрыли

Сестра рэпера Гуфа опровергла новости о том, что его не выпускают из рехаба

Сестра рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, рассказала, что артист не находится на постоянной основе в реабилитационной клинике. Об этом сообщает портал Peopletalk.

По словам Ольги Долматовой, Гуф посещает рехаб, но может передвигаться по городу с элетронным браслетом. «Вы следите за его соцсетями? Вчера Алексей, например, был в чайной, выкладывал видео оттуда», — сказала она.

Ранее сообщалось, что сам музыкант признался, что его пока не выпускают из клиники из-за продолжающегося следствия по делу о драке в бане. 22 ноября Гуф выступил с концертом в Москве, на ноге у него также был электронный браслет.